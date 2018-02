Il Comune di Gambatesa, è stato destinatario di un finanziamento regionale pari a 64.000 euro, per la copertura della tribuna dello stadio “G. Venditti” e per interventi sull’area camper, per un totale di 80.000 euro, di cui 16.000 impegnati dallo stesso Comune.

L’erogazione economica, deriva, dalle risorse del “Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo sviluppo e coesione 2014/ 2020 delibera CIPE 10 agosto 2016 AREA TEMATICA TURISMO E CULTURA – linea di intervento programma integrato per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere – azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica turistica e qualità della vita”.

L’ente municipale, si è classificato al terzo posto in graduatoria, a tale accredito da parte dell’istituzione regionale. Grande soddisfazione, è stata espressa da parte dell’amministrazione comunale, nel vedere accolta la progettualità proposta. A segnalare la notizia è il sito http://www.gambatesablog.info