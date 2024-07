di Redazione

Webinar informativo il 2 luglio ore 11:00

Dal 10 giugno è disponibile un nuovo servizio della Camera di Commercio del Molise a sostegno dell’accesso a tutti i finanziamenti disponibili per le imprese.

Le imprese molisane possono infatti accedere, dal sito della Camera di Commercio del Molise, al nuovo “Portale Agevolazioni”, servizio di primo orientamento che ha l’obiettivo di semplificare e facilitare l’accesso alle opportunità agevolative più adatte ai progetti di investimento delle aziende di qualunque settore e dimensione. La piattaforma, promossa da Unioncamere nazionale unitamente alle Camere di commercio e realizzata con la collaborazione di Innexta e altri partner specializzati sul tema, si configura come un vero e proprio centro informativo sulla finanza agevolata, risorse del PNRR, bandi e altre misure di finanziamento e opera in raccordo con le piattaforme governative già attive (www.incentivi.gov.it del MIMIT e www.export.gov.it del MAECI). L’accesso al servizio è molto semplice: è sufficiente compilare un “form” di richiesta nel quale fornire alcune informazioni che saranno utilizzate dall’ufficio camerale per la presa in carico della istanza. In pochi giorni la Camera di Commercio del Molise svolgerà gratuitamente la ricerca dei bandi e delle opportunità di finanziamento rispondenti alla tipologia di investimento indicata e invierà al richiedente un report personalizzato; tale report conterrà una sintesi delle misure attive a livello nazionale, regionale e locale, oltre a tutti i riferimenti necessari per reperire la documentazione ufficiale dei Bandi. Su richiesta dell’utente, nel caso ci fosse la necessità di avere maggiori approfondimenti, la Camera di commercio potrà inoltre organizzare un incontro “one to one” con un esperto. Il servizio è gratuito e fa capo al Servizio Assistenza e Sviluppo Imprese. Il “Portale Agevolazioni” sarà presentato nel corso del webinar informativo su “La finanza agevolata per le imprese: una panoramica sui bandi” in programma il 2 luglio alle ore 11.00. Nel corso dell’evento sarà anche presentato un approfondimento sul “Piano Transizione 5.0”, sulle misure agevolative per l’internazionalizzazione, sui bandi della Camera di commercio del Molise di prossima attivazione e sulla piattaforma del Servizio Nuove Imprese. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento è possibile reperire ogni dettaglio sul sito della Camera di commercio del Molise, nella news relativa in homepage, o iscriversi direttamente su https://register.gotowebinar.com/register/2064940451556848986