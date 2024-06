di T.A.

COMPAGNI DI CLASSE DI RICCARDO, GIOVANE DEL FRUSINATE SCOMPARSO A SEGUITO DI MALE TERRIBILE, HANNO AFFRONTATO GLI ESAMI DI STATO PER CONTO DELL’AMICO ED OTTENUTO IL DIPLOMA ALLA SUA MEMORIA

I giovani oggi ? Sono assolutamente validi e positivi ! Si, ci sono purtroppo terribili mele “marce”, ma la stragrande maggioranza delle generazioni future è di tutt’altra “pasta”, fattore assolutamente incoraggiante e promettente per il loro futuro e di tutti noi altri. Ed esattamente di tanto s’intende qui scrivere, attestando che tra le generazioni giovanili ci sono tantissimi esempi assolutamente validi e positivi. La bella e piacevolissima conferma arriva da un Comune del Frusinate nel Basso Lazio, Ferentino, ed é tanto meravigliosa da meritare a pieni titoli la cronaca anche di questo giornale. La vicenda : a seguito di terribile malattia scompare Riccardo, alunno del corso B “Energia” dell’Istituto Tecnico Industriale Morosini di Ferentino, morte che tocca tanti nell’intino, in primis l’intera sua scolaresca di appartenenza. Questo nel 2023 e quest’anno compagne e compagni di classe di Riccardo, ricordando la sua passione per la scuola, lo studio e per l’agognatissimo diploma statale, decidono unanimemente di “far sostenere” l’esame di stato all’amico che non c’è più ! Ne parlano coi suoi, quindi coi professori, con la dirigenza scolastica e, incassato il consenso unanime, si presentano tutti assieme dinanzi alla commissione d‘esame, a sua volta consenziente una volta informata di quanto in cantiere. I giovani del V/B “Energia” del Morosini di Ferentino “discutono” la prova d’esame per conto di Riccardo, presentando un suo scritto e sottolineando l’importanza e l’amore del loro amico per la scrittura, vera sua naturale passione. Il tutto si conclude tra commozione ed applausi per il meritatissimo ed assolutamente significativo attestato professionale alla memoria di Riccardo, finalmente “felice” per siffatto conseguimento, all’unisono coi suoi compagni di classe che non l’hanno mai dimenticato ! Bravi giovani e un ideale e forte abbraccio all’amico di tutti, Riccardo.