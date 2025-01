di T.A.

Tanto tuonò che piovve ! Così un antichissimo detto popolare, sovente utilizzato come proverbio per significare un determinato intervento a termine di reiterate e continuative proteste/segnalazioni di qualcosa da modificare nell’interesse collettivo. E l’antico detto in effetti calza a pennello con la datata vicenda del … palo pendente della pubblica illuminazione venafrana a lato della trafficatissima via Campania, ingresso sud della città, da tempo immemorabile paurosamente inclinato e tale da poter piombare da un momento all’altro su mezzi su gomma in transito, sui pedoni e sui residenti della zona. Ieri, dopo tanti articoli di giornali e le reiterate segnalazioni/proteste di comuni cittadini, finalmente il summit in loco per rimuovere il pericolo. Mattinata di consultazioni e sopraluoghi infatti da parte di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e società preposta alla pubblica illuminazione cittadina e finalmente la decisione di rimuovere il palo per installarne, si pensa, altro nell’immediato futuro. “E’ stato fatto -il commento di molti comuni cittadini- quanto andava eseguito da tempo, evitando pericoli di sorta. Tutto è bene quel che finisce bene quindi, ma sarà il caso in futuro che la macchina istituzionale proceda con maggiore celerità e determinazione onde evitare pericoli e preoccupazioni alla collettività”.