LA BELLA PIOGGIA RIGENERATRICE, FINALMENTE !

La si aspettava da tempo e finalmente è arrivata. Trattasi della bella e proficua pioggia rigeneratrice di terreni, colture ed aria che, attesa da tempo, è venuta giù a ristorare terreni e coltivazioni, arrecando sollievo anche al fisico ed alle persone in genere. Pioggia non battente, ma insistente e continua per quanto necessita e basta. Ha piovuto dal primo pomeriggio sul Molise dell’ovest e sulle regioni confinanti del centro per diverso tempo e nella intensità giusta perché l’acqua penetrasse in profondità nei terreni, giusto come si attendeva ed occorreva. Ne hanno goduto le coltivazioni in genere, da mesi costrette a vedersela col caldo asfissiante e la mancanza di precipitazioni, per cui in tanti hanno tirato un grosso sospiro di sollievo. A sorridere principalmente agricoltori, ortocoltori e coltivatori diretti che hanno accolto la prima pioggia di agosto come autentica ”manna” per i loro raccolti. Così come, c’è da dire, c’è stato chi non ha accolto col sorriso questa precipitazione di metà agosto, risultando dannosa per appuntamenti vari all’aperto, come manifestazioni culturali sotto la luce del giorno e serate d’intrattenimento ai tavolini esterni di bar, pizzerie, ristoranti e bar. Insomma, come puntualmente accade, c’è chi sorride e chi piange in presenza delle condizioni metereologiche. Per chiudere con questa prima pioggia agostana sul centro Italia, la domanda che a questo punto s’impone : siamo al classico e storico detto di “Agosto capo d’inverno” ? Prime avversità atmosferiche, cioè, quale segnale del cambiamento del tempo che d’ora innanzi tenderà a peggiorare sempre più, o solo un pomeriggio di pioggia e presto di nuovo sole alto in cielo ? Non resta che aspettare e vedere. Intanto però questa prima precipitazione agostana sul Venafrano qualche contraccolpo è destinato a procurarlo. E’ in forse infatti a Filignano la prevista serata infrasettimanale del XXXIII° Festival Internazionale Mario Lanza su piazza Municipio, sia per la pioggia che ha bagnato sedie e tutto quanto e sia per l’abbassamento delle temperature in collina.

T.A.