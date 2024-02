di T.A.

LA RAPPESENTAZIONE NEL POMERIGGIO DI MARTEDI’ 13 SU DIVERSE PIAZZE CITTADINE

Finalmente “Giove Pluvio”, il bel tempo, sembra clemente e finalmente “La Follia”, storica maschera popolare venafrana, potrà uscire per l’abitato cittadino rallegrando e facendo sorridere a 360°. A tanto provvederanno decine di venafrani ambosessi che, su iniziativa dell’associazione Parasacco, si sono adoperati e preparati per centrare l’obiettivo, riproponendo un’antica tipicità carnevalesca della città, appunto “La Follia”. Dal nome si evince di cosa trattasi. Una donna, bellissima ed assai appariscente, che cantando, ballando e volteggiando farà “folleggiare” tutti, coinvolgendoli in un generale divertimento. E tutt’intorno decine di personaggi in maschere e costumi che canteranno e balleranno a loro volta, distribuendo sorrisi a più non posso. Tra siffatti personaggi che ricorderanno la storia popolare pregressa di Venafro si segnala un anziano commerciante del tempo trascorso, “Z’ Achill”, zio Achille, piccolo di statura ed elegante nel vestire, che era solito esprimersi in corretto italiano e portava nel taschino della giacca, che puntualmente indossava, tanti … turaccioli delle prime penne a sfera, ma … senza le penne. Oltre a “Z’ Achill” e all’appariscente “Follia” ci saranno poi decine di altri personaggi popolari della Venafro del tempo trascorso con costumi ad hoc approntati dall’appassionata di costumi d’epoca Patrizia, giovane venafrana. L’attesa mascherata, affiancata da musica e canti corali, uscirà dal primo pomeriggio di martedì 13 partendo dal rione Mercato nel centro storico e raggiungerà diversi altri quartieri dell’abitato cittadino per portare ovunque allegria, sorrisi e divertimento, giusto lo spirito del carnevale.