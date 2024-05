di T.A.

Era assolutamente necessario ed urgente ! E tanto alla buon’ora sta avvenendo ! Trattasi della potatura dei lecci, i magnifici alberi pluridecennali che ornano, abbelliscono e portano ossigeno ed aria buona in tanta parte del centro storico venafrano, che da tempo quasi “parlavano”, richiedendo appunto la loro potatura. E tutto questo da giorni finalmente sta avvenendo con uomini e mezzi a potare tali alberi lungo via Milano, via Caserta ed in via Falca, giusto di fronte alla storica fonte delle “Quattro Cannelle”. Un intervento, quello in atto, destinato a ridare nuova vita agli alberi in argomento, restituendo altresì un aspetto migliore e diverso a strade e piazze interessate dalla potatura in argomento. Soddisfatti anche i residenti delle zone interessate, finalmente liberati dall’assillo di alberi cresciuti a dismisura, a tal punto da lambire addirittura balconi e finestre di abitazioni private. Potatura cioè unanimemente gradita, con l’auspicio del suo proseguimento anche su piazza Vittorio Veneto, ossia nel cuore del “salotto buono” cittadino cioè il rione Mercato, sul piazzale della Cattedrale, in piazza Garibaldi e ovunque siano presenti gli alberi in tema, trattandosi di una opportuna pulizia al fine di restituire bellezza ed attrattiva a tante aree dell’abitato venafrano.