Si decideranno oggi le quattro squadre che avanzeranno alla seconda fase delle finali nazionali under 14 femminili di Campobasso che andranno a completare i tre gironi con tre team per poule già inseriti che poi si battaglieranno lo scudetto nella finale di sabato mattina alle 11 al PalaUnimol.

Girone A – Al Montini il pomeriggio ha incoronato il Busto Arsizio (3-0 sul Città di Castello con parziali a 12, 13 e 13) e regalato il secondo successo al tie-break in altrettante gare alla Jonica, nella circostanza sul Modica con parziali di 29-31, 25-19, 25-27, 25-18 e 15-11.

Bustocche così al vertice della classifica a punteggio pieno con la Pallavolo Jonica ad 4 e già eliminate ad 1 Città di Castello e Modica che apriranno la giornata di domani alle ore 9, mentre alle 11 Busto e Jonica determineranno nella loro sfida chi andrà nel girone H con Monsummano, Chions e Volleyrò.

Girone B – A Villa De Capoa pomeriggio di 3-0. Il Torri regola il Pescara 3 con parziali a 5, 18 ed 11, mentre le liguri dell’Altavalbisagno si impongono sulla Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso con parziali a 9, 12 e 12. La classifica racconta di un Torri a 6 con Pescara ed Altavalbisagno a 3 e Fisio Pro Nuova Pallavolo già eliminata a zero. Proprio le biancazzurre apriranno il programma di domani alle 9 con il Gada Pescara 3, mentre alle 11 la sfida tra Torri ed Atavalbisagno potrà dare dei riscontri di rilievo per il team che entrerà nel girone C con Visette, Collemarino ed Alfieri Cagliari.

Girone C – Al PalaVazzieri le piemontesi del Leinì e le emiliane dell’Anderlini hanno confermato i successi mattutini, avendo la meglio, rispettivamente, sulle valdostane dello Chatillon con parziali di 25-12, 25-15 e 25-7 e sulle marchigiane della Balducci Helvia Recina Macerata col punteggio di 3-1 (parziali di 28-26, 19-25, 25-19 e 25-15). Per le due leader punteggio pieno in due giornate, gli altri due team sono invece al palo e già eliminati. Proprio le due squadre al vertice chiuderanno, alle 11, il programma di domani aperto alle 9 da Chatillon-Helvia Recina Macerata. Per la vincitrice del raggruppamento inserimento nel girone G di seconda fase con In Volley, Casale e Teodora Ravenna.

Girone D – Al Galanti, infine, il pomeriggio sorride al Volley Friends Roma (3-0 al Potenza con parziali a 18, a 5 e 14) e alla Pro Patria Milano (3-0 a Scandicci con parziali a 16, 18 e 17). In classifica tra le prime tre tutto e ancora possibile con Scandicci primo a cinque, Volley Friends seconda a quattro e Scandicci terza a tre. Unica già eliminata il Potenza, team fermo al palo. Potenza-Pro Patria Milano e Volley Friends Roma-Scandicci i due match di domani alle 9 e alle 11. In questo caso, per la vincente, l’inserimento nel girone F con Volley Academy Catania, Volley Word (formazione campana) ed Imoco San Donà.