Il 30 giugno prossimo sarà una giornata intensa per Venafro. Nel pomeriggio Castello Pandone ospiterà a partire dalle h 18.00 un appuntamento a metà tra letteratura e musica. Verrà presentato infatti un interessante lavoro editoriale e a seguire ci sarà l’esibizione del soprano Federica D’Antonino di Pozzilli. A sera invece tutti al Centro Commerciale La Madonnella, ingresso sud della città, per il concerto di Giolier, cantante amatissimo dai giovani di cui si prevedono migliaia di presenze date le prevendite effettuate. L’artista in effetti rientra nelle grazie delle nuove generazioni che apprezzano il suo particolare stile musicale e le interpretazioni di cui sa rendersi protagonista.