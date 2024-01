di Redazione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise, ha deciso che la Finale Regionale

della Coppa Italia Dilettanti, in programma il 4 febbraio 2024, si svolgerà allo Stadio “Civitelle” di Agnone, alle ore 14.30, tra A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO e A.S.D. U.S. VENAFRO.

Alle ore 11.00 presso l’Hotel “Il Duca del Sannio”, ad Agnone, si terrà la consueta Riunione Ufficiale con le società di Eccellenza e Promozione.

A seguire alle ore 12.00 avrà luogo la presentazione ufficiale dell’evento con l’esposizione della Coppa, alla presenza del Sindaco del Comune ospitante e delle due squadre finaliste, unitamente ai sindaci dei comuni di Pietramelara e Venafro e alle Autorità sportive e politiche della Regione.

Per la Finale è previsto lo svolgimento di due tempi da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla

disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in

alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza

(secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri di rigore – Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio).

I biglietti della Finale Regionale è possibile acquistarli on line sul sito vivaticket (www.vivaticket.com) o presso i punti vendita convenzionati (https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv)

La società vincente si qualificherà alla Fase Nazionale della competizione che prenderà il

via mercoledì 14 febbraio 2024. La vincitrice della Coppa Italia del C.R. Molise sarà abbinata alla vincente la competizione del C.R. Abruzzo.