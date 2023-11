Prima sconfitta della gestione Pergolizzi per i Lupi: la capolista Samb si allontana a +5

Dopo la vittoria casalinga raggiunta all’ultimo respiro nella scorsa giornata contro la compagine del Tivoli, scende di nuovo in campo il Campobasso, ospite dell’Avezzano Calcio nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato di Serie D, girone f.

Teatro di gara lo stadio Dei Marsi di Avezzano con la direzione della gara affidata al signor Fabio Rinaldi della sezione di Novi Ligure. Fischio d’inizio alle 14:30.

RIVIVI LA DIRETTA:

Avezzano Calcio-Campobasso 2-1, live

20′ Abonckelet

37′ Senesi

70′ Forte

Le formazioni ufficiali:

Campobasso: 22 Esposito, 5 Nonni, 6 Gonzalez (84′ Rasi), 8 Ricamato (84′ Tarcinale), 9 Di Nardo, 14 Mengani (60′ Tordella), 17 Lombari (84′ Abreu), 18 Abonckelet (10 Corvino), 20 Maldonado, 25 Bonacchi, 26 Pontillo.

A disposizione per il Campobasso: 1 Di Donato, 4 Ioio, 7 Tordella, 10 Corvino, 11 Ripa, 19 Rasi, 21 Trincale, 23 Abreu, 66 Fravola. All. Pergolizzi.

Avezzano Calcio: 12 Cultraro, 3 De Lorenzo, 5 Ferrani (30′ Filippini), 8 Costa Ferreira, 10 Senesi, 14 Verna, 17 Marzuillo, 18 Rotondi, 6 Petrosa, 90 Forte (75′ Angelilli), 92 Ortolini.

A disposizione per l’Avezzano Calcio: 1 Brusca, 2 Pinelli, 23 Filippini, 7 Angelilli, 20 De Silvestro, 21 Bolo, 33 Cattaneo, 74 Montecolle, 77 De Almeida. All. Fiorillo.

Partenza 14:30

FISCHIO D’INIZIO!– Iniziata al Dei Marsi Avezzano-Campobasso.

3′ LE SQUADRE SI STUDIANO– Primi minuti di gara al Dei Marsi cone le due fromazioni in campo che si studiano e cercano i punti deboli dell’avversario, manto erboso non in condizioni favorevoli causa pioggia.

6′ CAMPOBASSO IN AVANTI– Mengani, dalla fascia destra, mette una palla morbido al centro dell’area di rigore dell’Avezzano, Cultraro in uscita fa sua la sfera.

10′ CI PROVA IL CAMPOBASSO– Azione offensiva confusa culminata con il tiro dai venticinque metri di Pontillo che però calcia debole e trova i guantoni di Cultraro (Avezzano).

15′ CALCIO D’ANGOLO AVEZZANO– Costa Ferreira pennella al centro dell’area di rigore ospite, ma trova la respinta di Ricamato che allontana la sfera.

18′ CALCIO DI PUNIZIONE IN FAVORE DEL CAMPOBASSO– Maldonado crossa dalla tre quarti di campo dell’Avezzano, ma la sfera viene ribattuta dalla difesa dei padroni di casa.

20′ GOAL DEL CAMPOBASSO!- Cross da calcio d’angolo di Maldonado che trova lo stinco di Abonckelet che, grazie ad un rimpallo fortuito, trova l’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore dell’Avezzano. Campobasso avanti al ventesimo del primo tempo.

27′ CALCIO DI PUNIZIONE AVEZZANO– Calcia Senesi dai venti metri che però trova la barriera rossoblù.

29′ GIOCO FERMO AL DEI MARSI– A terra il numero 18 Abonckelet dopo un duro contrasto con Ferrani.

30′ SOSTITUZIONE AVEZZANO– Esce per infortunio il numero 5 Ferrani, entra il numero 23 Filippini.

34′ CI PROVA PONTILLO– Il difensore del Campobasso si mette in proprio e calcia dai trenta metri, sfera che termina sul fondo lontana dai pali difesi da Cultraro.

36′ OCCASIONE AVEZZANO!– Costa Ferreira calcia da posizione ravvicinata, ma trova un Esposito ben posizionato che devia in angolo.

37′ GOAL DELL’AVEZZANO!– Esposito buca l’uscita su calcio d’angolo, Senesi non si fa perdonare e mette in rete la sfera a porta sguarnita. Risultato che torna in parità al Dei Marsi.

39′ LIVE DAGLI ALTRI CAMPI- Vastogirardi avanti sul Chieti 1922 grazie ad un goal di Fontana.

40′ OCCASIONE CAMPOBASSO!– Ricamato calcia dall’limite dell’area di rigore dei padroni di casa trovando una buona traiettoria, ma trova un Cultraro (Avezzano) ben posizionato che nega la gioia del goal al numero 8 rossoblù.

45′ AVEZZANO IN GESTIONE PALLA– I padroni di casa provano a costruire del basso alla ricerca del goal del vantaggio.

45′ ASSEGNATO IL RECUPERO– Due minuti di gioco ulteriori assegnati dal direttore di gara.

45+2′ TERMINA IL PRIMO TEMPO!– Duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1 con goal al minuto venti a favore degli ospiti ospiti realizzato da Abonckelet e di Senesi al 37′ per il goal del pareggio dei padroni di casa.

45′ SI RIPARTE AL DEI MARSI!– Inizia la seconda metà di gara tra Avezzano Calcio e Campobasso, si riparte del risultato di 1-1 della prima metà di gioco.

49′ OCCASIONE AVEZZANO!– Pallone morbido, che arriva dalla sinistra, al centro dell’area in direzione della testa di Ortolini che non riesce ad indirizzare la sfera e spreca una buona opportunità per i padroni di casa.

52′ GIOCO FERMO– A terra il numero 14 dell’ Avezzano Verna dopo un duro scontro con Pontillo che viene ammonito.

54′ SI RIPRENDE IL GIOCO– Avezzano che riprende il gioco gestendo la sfera del basso conquistando un calcio d’angolo successivamente dalla squadra di casa.

56′ OCCASIONE AVEZZANO!– Cross dalla sinistra in direzione di Petrosa che impatta bene la sfera verso la porta di Esposito, ma l’estremo difensore rossoblù si fa trovare pronto e compie un ottimo intervento sventando l’occasione dei padroni di casa.

58′ AVEZZANO IN GESTIONE– Negli ultimi minuti di gioco è la squadra di casa a fare la gara ed a mettere in difficolta la difesa rossoblù alla ricerca del goal del vantaggio.

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE CAMPOBASSO– Escono il numero 14 Mengani ed il numero 18 Abonckelet, entrano il numero 7 Tordella ed il numero 10 Corvino.

67′ CI PROVA LOMBARI!– Guizzo del numero 17 del Campobasso che si mette in proprio e calcia da fuori area sfiorando il palo alla destra della porta difesa da Cultraro.

70′ RADDOPPIA L’AVEZZANO! Passano in vantaggio i padroni di casa con una bella girata di testa da parte di Forte che raccoglie un cross morbido dalla destra e supera un Esposito inerme sul secondo palo.

73′ CALCIO DI PUNIZIONE IN FAVORE DEL CAMPOBASSO– Corvino chiama lo schema e cerca di servire i compagni sul secondo palo, ma trova la risposta della difesa dei padroni di casa che respingono.

75′ SOSTITUZIONE AVEZZANO– Esce il numero 90, autore del goal del momentaneo vantaggio, Forte ed entra il numero 7 Angelilli.

78′ CALCIO D’ANGOLO IN FAVORE DELL’AVEZZANO– Pallone sul secondo palo a tagliare il campo, difesa rossoblù attenta a respingere la sfera.

81′ CI PROVA IL CAMPOBASSO– Calcia Tordella da fuori area che però trova una deviazione da parte della difesa di casa che devia in calcio d’angolo.

84′ TRIPLICE SOSTITUZIONE PER IL CAMPOBASSO– Escono il numero 17 Lombari, il numero 6 Gonzalez ed il numero 8 Ricamato, entrano il numero 19 Rasi, il numero 212 Tarcinale ed il numero 23 Abreu.

87′ CALCIO D’ANGOLO IN FAVORE DELL’AVEZZANO– Sfera che arriva sorvola tutta l’area di rigore e arriva nei piedi di Ortolini che strozza il tiro e trova i guantoni di Esposito (Campobasso) ben posizionato.

90′ SOSTITUZIONE AVEZZANO- Esce il numero 92 Ortolini ed entra il numero 33 Cattaneo

90′ RECUPERO ASSEGNATO– Sono sei i minuti di recupero assegnati dal sig. Rinaldi.

90+2′ OCCASIONE CAMPOBASSO!- Corss dalla destra in cerca di Tarcinale che calcia alto. Proteste dei rossoblù per un possibile tocco di mano in area di rigore dell’Avezzano, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

90+5′ SALVATAGGIO AVEZZANO!– Salvataggio sulla linea di un difensore dell’Avezzano dopo un’azione confusa scaturita da calcio d’angolo.

90+6′ CI PROVA CORVINO!– Il numero dieci rossoblù salta l’uomo e calcia sul secondo palo da buona posizione, ma trova un Cultraro ben posizionato che si fa trovare pronto e devia la sfera.

90+7′ FISCHIO FINALE!– Triplice fischio al Dei Marzi, termina a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato per il Campobasso che perde per 2-1 contro l’Avezzano Calcio.

redazione.