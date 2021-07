di Tonino Atella

Ancora un attacco di FdI del Molise, attraverso il referente regionale del partito Filoteo Di Sandro, nei confronti del governo regionale guidato da Donato Toma. L’ex assessore regionale ha registrato un video per il tg 3 di Rai Molise in cui si sofferma sulla questione di massima attualità regionale nel periodo, ossia la vendita dell’Ospedale Gemelli di Campobasso che dalle voci potrebbe passare da una proprietà privata ad altra proprietà a sua volta privata.

Vincenda importantissima e di assoluto rilievo sociale, medico, sanitario, imprenditoriale e quindi politico -si ricava dalle pubbliche dichiarazioni via cavo di Di Sandro- senza che il governo della Regione Molise abbia ritenuto doveroso portare la questione in Consiglio Regionale per valutarla nei modi e nella maniera opportuna. “A nostro modo di vedere -ha dichiarato Di Sandro- sarebbe stato consigliabile portare la faccenda in Consiglio Regionale per valutare la possibilità, certamente primaria dell’intera faccenda, dell’acquisizione del “Gemelli” in modo da rendere pubblica una struttura privata”.