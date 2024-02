di T.A.

DA “LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS”, A “PARE PARECCHIO PARIGI”, SINO A “POVERE CREATURE”

Generi diversi, dall’animazione alla commedia al sentimentale, per pomeriggi e serate particolari alla sala cinematografica isernina “Il Proscenio”. Diverse infatti le proposte di intrattenimenti cinematografici per questo fine febbraio con pellicole di vario genere : dall’animazione con “Le avventure del piccolo Nicolas” alla commedia “Pare Parecchio Parigi”, sino al genere sentimentale “Povere creature”. Per i dettagli di giorni ed orari di proiezione, consultare le locandine allegate.