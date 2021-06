di Tonino Atella

Concorso di arti plastiche e figurative a Filignano per il centenario della nascita (1921/2021) del grande tenore Mario Lanza, il cui papà Alfredo Cocozza era nativo della cittadina ai piedi delle Mainarde, appunto Filignano, e dalla cui madre, l’abruzzese Maria Lanza, l’artista ed attore internazionale prese il nome d’arte, appunto Mario Lanza. E’ quanto promuove l’Associazione Mario Lanza per la prossima estate. In effetti la macchina delle celebrazioni e dei festeggiamenti è già in moto da tempo al fine di allestire ogni cosa nel migliore dei modi. Attivissima nella circostanza è la citata Associazione Mario Lanza di Filignano ed altrettanto in primo piano risulta essere la Regione Molise che tra le proprie attività culturali del 2021 ha riservato un posto importante al Centenario della nascita di Mario Lanza, inserendo l’appuntamento tra gli eventi cult dell’anno in corso. Ma torniamo al Concorso di arti plastiche e figurative, quale Premio Internazionale Mario Lanza Museum. Vi possono partecipare gratuitamente tutti gli artisti. La condizione irrevocabile di partecipazione è la donazione della propria opera al Mario Lanza Museum. I partecipanti alla sezione junior (al di sotto dei 18anni) verranno premiati con un diploma di partecipazione. Si partecipa compilando apposito modulo coi propri dati e inviandolo con scheda tecnica e foto dell’opera che s’intende fare, o collegandosi al sito www.mariolanzafilignano.com o via mail all’indirizzo mariolanzafilignano@gmail.com o per posta ad Associazione Mario Lanza via Marconi, 5, 86078 Filignano (Is). I termini di presentazione vanno dal 15 maggio al 15 luglio 2021. La mostra delle opere in concorso resterà aperta dal 1°al 31 agosto 2021, mentre la sua inaugurazione ci sarà il 1° agosto pv. (h 18.00) presso il Centro Sociale di Filignano. Per regolamento completo del concorso, moduli ect. andare sul sito www.mariolanzafiligano.com , per info telefonare al 339/8078165.