“Con nota protocollata in data 20 gennaio 2021, il consigliere Stefano Capaldi ha restituito le deleghe che gli erano state conferite (verde pubblico, foreste, caccia, tutela della montagna, floricoltura, diritti degli animali, parchi e riserve naturali, ambiente) e, contestualmente, ha comunicato il passaggio al gruppo di minoranza capeggiato da Daniele Di Meo in quanto, cito testualmente, “non ha condiviso più le scelte e le attività di questa Amministrazione“. Ringraziamo il consigliere Capaldi per il lavoro svolto sin qui e comprendiamo la sua scelta perché risulta difficile condividere scelte e programmi di un gruppo quando non si partecipa “né attivamente e né passivamente” alle riunioni e ai Consigli comunali”.