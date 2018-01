I Carabinieri della Stazione di Filignano (IS), hanno proceduto all’arresto del titolare di una associazione di volontariato che si occupa del soccorso e del trasporto di infermi e disabili e di assistenza sanitaria a domicilio, in quanto è stato accertato che nel recente passato si era illecitamente impossessato di somme di denaro corrisposte dall’ASREM Molise in convenzione, per le spese inerenti le attività dell’associazione.

L’uomo in virtù di un provvedimento emesso dalla competente Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per scontare una pena pari a cinque mesi di reclusione per il reato di appropriazione indebita.