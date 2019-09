Ad annunciarlo è lo stesso consigliere di minoranza al Comune di Filignano Daniele Di Meo.

“Ringrazio il sindaco Federica Cocozza per la fiducia accordatami. L’assegnazione alla mia persona, della delega al turismo e alla promozione del territorio, è per me motivo di grande orgoglio.

Ho accettato pur essendo stato eletto in un altro schieramento politico, ma voglio sottolineare che non sono un politico di professione e non ho intenzione di fare politica.

Ringrazio anche chi mi ha ospitato all’interno della lista che ha permesso il mio ingresso in Consiglio comunale. Sarò a disposizione del territorio, dei filignanesi, garantendo il massimo impegno per valorizzare il nostro paese attraverso un turismo di qualità”.