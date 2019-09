Il consigliere comunale di minoranza al Comune di Filignano, Daniele Di Meo, propone al sindaco Federica Cocozza e all’amministrazione comunale di intitolare una strada del paese al signor Umberto Salvatore.

Nel 1974, Umberto Salvatore, fondò la “Elettroplastica Filignanese”, azienda che oggi da lavoro a tanti concittadini in un momento di grave crisi occupazionale per la nostra regione. Un motivo di orgoglio per Filignano che, grazie alla lungimiranza di Umberto Salvatore, puo’ contrastare, con l’azienda da lui fondata, anche l’annoso problema dello spopolamento dei piccoli Comuni.

Per tali ragioni sono convinto che sia importante intitolare, a questo nostro illustre concittadino, la strada dove ha sede l’azienda che al momento è priva di nome. Auspico che questa mia richiesta sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per la relativa discussione e votazione.