Il consigliere comunale al Comune di Filignano, Stefano Capaldi, ha restituito al Sindaco tutte le deleghe ricevute. Capaldi, ha motivato la propria decisione, asserendo di non condividere più le attività e le scelte dell’amministrazione comunale. In virtù di questa sua scelta, ha deciso di aderire al gruppo consiliare del consigliere Daniele Di Meo, riconoscendolo come capogruppo.