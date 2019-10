“Grazie ad un gruppo di volontari che hanno sacrificato il loro tempo, dedicandosi alla pulizia delle nostre mulattiere, tra qualche giorno, sarà pronto un percorso alternativo che consentirà di attraversare i nostri boschi secolari godendo di una natura inconfondibile.

In mountain bike, oppure camminando, si collegherà il nostro borgo di Mastrogiovanni al borgo di Cerasuolo. Il consigliere comunale Daniele Di Meo (delegato Turismo e promozione del Territorio) ringrazia tutti i volontari che si sono prodigati per raggiungere questo importante risultato, utile per valorizzare il turismo e il nostro territorio”.