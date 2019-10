“Nella giornata di lunedì 4 novembre, la ditta “Garden Dimension Green” di Placella Gianluca, trapianterà due piante di Tiglio nell’area picnic che si trova tra il borgo rurale di Mastrogiovanni e quello di Lagoni in agro del Comune di Filignano”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Daniele Di Meo (delegato Turismo e promozione del Territorio).

“Su mia richiesta, la ditta incaricata, ha dato la sua disponibilità per realizzare una mia iniziativa che ritengo utile per migliorare l’aspetto di un’area importante per lo sviluppo turistico di Filignano. Mi preme ringraziare la ditta “Garden Dimension Green” per aver risposto con entusiasmo alla mia richiesta”.