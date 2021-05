RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Presenti ieri pomeriggio davanti al centro vaccinale Selva Piana di Campobasso. L’evento era la visita del Generale Figliulo e dek capo dipartimento della protezione civile Curcio.Per noi un’occasione per far presente alle autorità nazionali lo stato drammatico della sanità pubblica molisana, i tanti morti per una gestione dell’emergenza scellerata, gli ospedali pubblici praticamente azzerati con degenti costretti a rimanere per ore sulle ambulanze in attesa di un posto letto, unica regione italiana senza un centro covid ( e mai si farà), disabili e anziani vaccinati per ultimi e ce ne sarebbe ancora… Per loro invece ennesima occasione per mettere in mostra le loro vene artistiche incuranti del degrado e della sofferenza di in popolo che loro dovrebbero salvaguardare. Tutto bello quello fatto apparire al buon Generale, nemmeno una domanda scomoda di qualche fiero giornalista , sicuramente avrà pensato di passare la sua vecchiaia qui da noi!!!

“PECCATO PER LA PRESENZA DI QUESTI QUATTRO SCALMANATI CHE HANNO ROVINATO UN PO LA FESTA”

Saranno i soliti comunisti o solo un gruppo che cerca giustizia per le morti dei propri cari e per cercare di dare un futuro degno ai propri figli!!!

COMITATO DIGNITÀ E VERITÀ VITTIME COVID