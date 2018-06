di ‎Domenico Pio Abiuso‎

Il turismo rurale al centro di una fiera a Bonefro promossa dal Comune e dalla Scuola Civica di Turismo Rurale diretta da Roberto Colella. La fiera vedrà coinvolte diverse aziende espositrici all’interno dell’auditorium dell’ex convento il prossimo 24 giugno dalle 10 alle 20.

Il turismo rurale rappresenta una occasione unica in cui il turista, che diventa anche lavoratore e mano d’opera, vive a stretto contatto con la realtà agricola godendone tutti i benefici. Esperienze importanti si sono già verificate in alcune aziende molisane, basti pensare a Terra Madre di Fossalto premiata in ambito nazionale ed internazionale.

Può capitare così che si lavori in vigna sin dalle prime luci dell’alba o che si raccolgano ortaggi, il tutto in piena condivisione con i proprietari delle terre in un’atmosfera di assoluta convivialità e naturalità, come accadeva una volta. Alcune delle aziende e piccole realtà agricole che offrono questo servizio, lo fanno in cambio della forza lavoro di chi decide di soggiornare da loro, altri chiedono un piccolo contributo.

La partecipazione e l’ingresso alla fiera sono gratuiti. Aziende agricole, agriturismi, operatori turistici, insieme per far conoscere le bellezze molisane proprio ora che il turista non punta più alle mete tradizionali bensì a qualcosa di innovativo che offre uno stile gestionale originale, che ricrea una atmosfera particolare difficile da rintracciare in contesti standardizzati.