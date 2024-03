di Redazione

La sezione Fidapa di Termoli, il 9 marzo sarà a Campomarino e qui, nella sede del teatro della parrocchia Santo Spirito, con la componente dell’Associazione cattolica locale, parleranno di figure femminili del XX secolo con un focus su Armida Barelli. Fondatrice dell’Università Cattolica di Milano insieme a padre Agostino Gemelli, Armida Barelli, proclamata Beata , è stata una figura femminile molto importante e rappresentativa. Impegnata nel sociale e nella cultura oltre che nell’apostolato cattolico, si è spesa per affermare il diritto di emancipazione delle donne in tutti i campi. Annoverata tra le figure femminili più emblematiche del secolo scorso sarà presentata in occasione dell’evento, dalla professoressa Cristina Norante componente attiva dell’azione cattolica, all’interno di una carrellata di voci di donne che hanno lasciato la loro impronta in diversi campi, sulle quali relazionerà la socia Young della sezione Fidapa Michela Matassa.

Una serie di video testimonianze sulla Barrelli saranno illustrate dalla segretaria esecutiva della Fidapa Rossella De Rosa. I lavori saranno coordinati dalla responsabile della locale Azione Cattolica Grazianna Didonato.

Il sindaco di Campomarino Pier Donato Silvestri e l’assessore alle politiche sociali Rossella Panarese, porgeranno i saluti dell’amministrazione comunale. La prolusione sarà a cura della presidente della sezione di Termoli Fernanda Pugliese .