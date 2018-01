Pronta a partire la stagione invernale. Calendario Fidal Molise prevede tra gennaio e febbraio 4 gare di cross, si comincia domenica 14 gennaio a Colle d’Anchise Piana dei Mulini con primo campionato di società ragazzi e cadetti è una manifestazione Open per assoluti.

Ritrovo ore 9:30 il via alle gare alle ore 10:00. Domenica 28 gennaio a Venafro ci sarà il primo campionato di società per assoluti. Eventi clou della stagione invernale saranno i campionati regionali per la categoria Master che si svolgeranno a Termoli il 4 febbraio, in occasione la Runners Termoli organizzerà il primo cross del parco, e il 25 di febbraio nel parco fluviale della Piana dei Mulini, Colle d’Anchise, il gruppo sportivo Virtus in occasione del Trofeo Di Nunzio organizzerà i campionati regionali per tutte le categoria.

A dare il via a questa manifestazione sarà una bellissima staffetta esordienti che formeranno squadre miste tra i giovani atleti della regione Molise. Tra Gennaio e Febbraio la corsa campestre prevede anche due appuntamenti fuori regione,il 21 gennaio una rappresentativa Molisana composta da atleti Cadetti, Allievi e Juniores sarà impegnata a Carovigno, in provincia di Brindisi, in un incontro con le compagini di Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Saranno schierati 4 atleti per categoria. Una seconda manifestazione interregionale è prevista il 18 febbraio a Caserta, dove si svolgerà la seconda prova del Cross del Sud, riservata alle categorie Allievi, Juniores e Promesse.

Stagione invernale non vuol dire solo corsa campestre, sabato 20 gennaio e sabato 10 febbraio al campo Scuola Nicola Palladino di Campobasso, prima e seconda prova di qualificazione al campionato nazionale di lanci. Infine nel mese di marzo,le nostre rappresentative cadetti saranno impegnate il 4 marzo all’8° Trofeo “Ai Confini delle Marche”, una sorta di campionato italiano indoor della categoria under 16, e il 10 e 11 Marzo saranno a Gubbio per la festa del Cross valevole come campionato italiano per regioni.