Domate finalmente le devastanti e pericolose fiamme sui versanti centrorientali di Monte Santa Croce di Venafro (geograficamente Monte Cerino), adesso appare decisamente opportuno individuare l’eventuale piromane e le cause scatenanti di un incendio che ha divorato tutto quanto di naturale c’era sui pendii centrorientali dell’ altura, avvicinandosi minacciosamente anche alle costruzioni all’ estremo nord di Venafro. Nessuno ha corso pericoli, nessuna evacuazione si è resa necessaria, ma ad esempio la storica (e purtroppo abbandonata) chiesa rupestre dedicata alla Madonna di Montevergine (un tempo, ricordano gli ultraottantenni venafrani, vi si svolgevano festa popolare e celebrazioni religiose nella ricorrenza religiosa) ha visto avvicinarsi pericolosamente l’ incendio, per fortuna domato prima che avvenisse il peggio. In ragione di ciò e sottolineato che lungo i pendii pedemontani di Santa Croce trovasi Castello Pandone, il popoloso rione Colle e i millenari uliveti del Campaglione sarà bene adesso individuare le cause scatenanti di siffatto incendio ed eventuali piromani. Ad onor del vero, visto che l’estate è in corso da tempo e che l’estremo Molise dell’ovest aveva sin qui evitato incendi montani e piromani, si pensava finalmente di farla franca, cioè di non dover registrare fiamme, fuoco e distribuzione, ma ecco riproporsi purtroppo anche nell’ estremo Molise dell’ ovest la dura realtà degli incendi estivi oltremodo dannosi e pericolosi. Autocombustione e cause naturali nella circostanza ? Assolutamente no, nonostante le altre temperature del periodo. C’è purtroppo la mano dell’uomo malato – il piromane – o di chi appicca il fuoco per proprio tornaconto personale. In entrambi i casi non si può fare finta di nulla ed andare avanti senza intervenire. Ne va della tutela delle persone e della proprietà privata, per cui c’è da augurarsi che presto si faccia piena luce sull’accaduto perché non si ripeta più. E conseguentemente perché tutti a nord di Venafro dormano sonni tranquilli.

T. A.