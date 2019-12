Saranno delle festività natalizie ricche di eventi e di aperture straordinarie quelle che attendono il MuseC – Museo dei Costumi del Molise.

Il cartellone “Natale al Museo” si apre proprio il giorno di Natale con l’incontro a cura di Mauro Goielli “San Nicola e la leggenda di Babbo Natale”. L’incontro sarà seguito dalla visita guidata alla collezione del museo, una degustazione di dolci natalizi e piccoli doni per grandi e piccini. Proprio i più piccoli avranno due appuntamenti a loro dedicati il giorno di Santo Stefano e il 5 gennaio. Un pomeriggio tra laboratori e giochi per bambini dai 4 ai 10 anni.

Il 28 dicembre, Alessandro Testa parlerà della canzone di Sabino d’Acunto Sernia Meja che quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto rivalutare grazie alle luminarie di Corso Garibaldi. Il 3 gennaio, invece, si parlerà del più grande rito del fuoco: la ‘Ndocciata con la presentazione del libro di Domenico Meo “La Ndoccia di Agnone, il rito più grande del mondo.

Gli eventi che rientrano nel progetto Viaggi nella Cultura approvato dalla Regione Molise nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise, sono in programma per le 17.30, mentre per i laboratori per bambini il via è previsto alle 15.30