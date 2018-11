I edizione per la Regione Molise. IISS Bojano – sede IPSEOA di Vinchiaturo (CB) 30 NOVEMBRE 2018.

L’IISS Bojano-sede IPSEOA di Vinchiaturo organizza il Festival Regionale Agrichef, indetto dalla CIA Nazionale insieme all’Associazione Turismo Verde CIA Molise.

Gli agrichef sono rappresentanti del territorio e divulgatori della tradizione, capaci di amalgamare i saperi della produzione, quelli delle tradizioni e della cultura contadina, la sensibilizzazione verso l’ambiente, il recupero e la valorizzazione del territorio e di ricette antiche. Nell’agriturismo l’agrichef trasforma ciò che produce creando piatti pieni di cultura, tradizione e passione: il cibo diventa così relazione e narrazione dei valori e della ricchezza del territorio.

Il Festival, giunto alla IV edizione a livello Nazionale e per la prima volta organizzato nella Regione Molise, intende promuovere e valorizzare i piatti tipici del territorio Regionale attraverso la scuola alberghiera, il luogo deputato a formare i ragazzi che saranno poi gli ambasciatori del cibo italiano nel mondo.

All’evento parteciperanno otto strutture agrituristiche che avranno modo di presentare e raccontare alla giuria i loro piatti. La giornata vedrà impegnati gli alunni dell’Istituto nel servizio in sala e nella collaborazione alle attività di cucina.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITà

ore 09.00 ritrovo delle aziende partecipanti, inizio attività di preparazione in cucina dei piatti.

Le aziende partecipanti potranno scegliere di presentare un primo ovvero un secondo piatto. Provvederanno autonomamente a reperire tutti gli ingredienti necessari alla preparazione mentre le attrezzature saranno fornite dalla scuola. Gli Agrichef partecipanti al festival saranno affiancati ciascuno da un alunno dell’IPSEOA nella funzione di aiuto cuoco; gli alunni saranno selezionati con criteri di merito nelle classi del triennio di cucina.

ore 10.00 Convocazione della giuria per la valutazione dei piatti. Accoglienza a cura degli alunni del biennio IPSEOA. La giuria è composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA dell’IISS Bojano, dai rappresentanti degli Enti locali e regionali, docenti esperti di settore dell’IPSEOA di Vinchiaturo, chef affermati operanti in Molise, food blogger contattati dall’Associazione Turismo Verde.

ore 12.00 Convocazione degli ospiti della manifestazione, accoglienza e sistemazione in sala a cura degli alunni del biennio IPSEOA.

ore 12.15 Inizio presentazione dei piatti alla giuria. Il servizio in sala sarà garantito dagli studenti dell’IPSEOPA – triennio di sala opportunamente selezionati dai docenti di sala che avranno anche il compito di coordinare le attività tecnico pratiche. La scuola garantirà anche la presenza di un moderatore della giornata. La giuria avrà a disposizione una scheda di valutazione del piatto basata su alcuni requisiti predefiniti quali: caratteristiche organolettiche, aspetto, tipicità, recupero di antiche ricette e reinterpretazione delle stesse, stagionalità, racconto del territorio.

ore 14.00 Termine delle attività di presentazione dei piatti, riunione dei giurati per la valutazione del miglior piatto presentato. In sala apertura del buffet per gli ospiti (preparato a cura degli studenti IPSEOA con prodotti forniti dalle aziende patrtecipanti/sponsor della mainifestazione). Intrattenimento musicale a cura del prof. Antonio Nicotera con musiche della tradizione Molisana.

ore 15.00 Proclamazione del miglior piatto, consegna targa, ringraziamenti e chiusura della manifestazione.