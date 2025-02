di Redazione

Un’avventura ricca di emozioni quella che Nicoletta Di Clemente sta vivendo dietro le quinte del Festival di Sanremo. L’hair stylist venafrana chiamata nel mondo in cui musica, moda, spettacolo e lifestyle sono di casa, per mettere in campo tutta la sua esperienza professionale nel soddisfare le esigenze degli artisti del festival. Il cosiddetto ‘trucco e parrucco’, per i tanti personaggi che si affidano alla sua capacità, sicuri del risultato che otterranno. Quella vissuta da Nicoletta Di Clemente sarà sicuramente una settimana stressante, e lei lo sa bene, visto che non è nuova a questo tipo di esperienze professionali di altissimo livello, ma non abbiamo dubbi sul fatto che rimarrà anche un altro momento indimenticabile della sua vita professionale e non solo.