di Tonino Atella

La minaccia pandemica, nonostante le cifre ultime appaiano incoraggianti e come tali da indurre al meglio ed al positivo, continua ad impaurire tutti e dappertutto, o quasi dappertutto. In effetti anche il Festival della Zampogna di Scapoli ne esce quest’anno ridotto all’osso, tant’è che la 45.ma edizione della tipica e tradizionale Mostra/Mercato ed il collegato Festival Internazionale della Zampogna in calendario domenica 25 luglio nel Comune ai piedi delle Mainarde richiamando appassionati, zampognari, pifferai, visitatori e turisti da ogni angolo della Penisola, addirittura anche da diversi Paesi Europei, per il 2021 dovranno “accontentarsi” della sola diretta streaming sul canale fb “Festival della Zampogna.Scapoli”. La diretta tv sul canale predetto sarà visibile a partire dalle h 18.00. In effetti si tratterà di ben poca cosa, ricordando le affluenze, le partecipazioni, gli spettacoli e le serate “zampognare” dal vivo degli anni precedenti quando Scapoli e dintorni si riempivano a josa per la soddisfazione di tutti. Per l’edizione 2021 di Festival e Mostra/Mercato della Zampogna di Scapoli tocca accontentarsi della diretta streaming e nulla più ! Speriamo per il futuro, ma intanto Viva La Zampogna e Scapoli !