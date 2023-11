di T.A.

Si festeggia solo d’estate ? Assolutamente no ! C’è da far festa, gustare tipicità, approfondire temi interessanti e fare musica anche d’autunno, periodo altrettanto invitante per stare assieme, socializzare, divertirsi e nel contempo parlare di attualità. Di tanto esattamente si fa carico l’ Associazione Città Nuova di Venafro indicendo il Festival d’Autunno per l’imminente weekend del 4 e 5 novembre prossimi. Il tutto avverrà in piazza Porta Nuova (o Porta Nova), alias Piazza Garibaldi a sud della Venafro Antica, dove nel pomeriggio di sabato 4 novembre ci saranno apertura dello stand e convegno su “Paesaggi rurali, una risorsa per il territorio”, quindi “Acoustic Julia Quartet” e “Radici popolari” in concerto e a mezzanotte dj set di Alex Roccia. Domenica 5 apertura dello stand, animazioni per bambini nella mattinata, nel pomeriggio torneo di giochi popolari d’autunno, alle h 18.00 “10 July” in concerto e alle h 20.00 chiusura dello stand. Nel corso della festa, informano gli organizzatori, si potranno gustare vino novello, bruschettoni, freselle e prosecco.