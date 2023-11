FESTIVAL D’AUTUNNO NEL WEEKEND A VENAFRO, RIONE PORTA NOVA

Weekend all’insegna della musica, della socializzazione, dei brindisi, degli approfondimenti di tematiche cittadine e dei cibi genuini della tradizione. Così in sintesi il Festival d’Autunno in programma in serata e domani sera al rione Porta Nova di Venafro, sud del centro storico, su iniziativa di sigle ed associazioni locali col patrocinio del Comune. Dal tardi pomeriggio e sino a sera inoltrata di quest’oggi e della giornata domenicale si ascolterà buona musica, intrattenendosi nella storica piazza venafrana. Ci saranno stand per gustare genuinità e brindare, socializzando tra quanti interverranno. Un’occasione unica per rilanciare la Venafro Antica, riportandovi gente, allegria ed interessi. L’appuntamento doveva tenersi in weekend precedenti, ma causa maltempo è stato rinviato a questa sera e domani. Previsto un buon afflusso a detta degli organizzatori di questo primo Festival d’Autunno a Venafro grazie anche alla clemenza di “Giove Pluvio”, evidentemente favorevole all’evento.

T.A.