di T.A.

Un testo assolutamente in tema col periodo. E’ quello firmato dai sacerdoti Don Francesco Ferro e Don Marcello Stanzione, dal titolo “Festeggiando il Natale” ed edito dalle Edizioni Segno. Tanti i temi trattati : dalla storicità dell’evento alla storia del Natale, dalla simbolica dei vari ambienti del Presepe a quella dei personaggi del presepe, dalle campane del Natale alle preghiere di benedizione al presepe. La presentazione del lavoro da parte di P. Giuseppe Cellucci O.M.I., assistente ecclesiastico dell’Associazione Italiana “Amici del Presepe” : “Quegli Angeli che si sono fatti vedere nella notte santa, e quell’ascolto del loro canto, del suono delle campane e della parola di Dio, ci condurranno dal sentiero che si intraprende da queste pagine a un itinerario tutto natalizio. Tra la storia e la riflessione, passando per cedenze popolari legate al presepe, e la sua significativa simbolica, si arriva ai rintocchi armoniosi che nella Notte Santa riempiono ancora oggi le volte stellate del cielo, come a far rivivere il tepore di quella Notte e far risuonare in ogni nostro Natale il canto delle Armonie e celesti”. Gli autori del testo : Don Francesco Ferro è nativo di Roma ed ha origini e collegamenti familiari con Venafro. Ordinato presbitero nel 2003, fa parte dell’Associazione Italiana di campanologia e nel 2017 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Grazia Ecclesiastico del S. Militare Ordine Costantiniano. Attualmente espleta la propria missione sacerdotale in Sardegna.Don Marcello Stanzione nasce a Salerno e viene ordinato sacerdote nel 1990. Nel 2002 ha rifondato l’Associazione Cattolica Milizia di San Michele Arcangelo. Ha scritto oltre 300 libri sugli angeli e su tematiche di spiritualità cattolica tradotti anche all’estero. Abituale conferenziere su temi di angiologia, mariologia e agiografia.