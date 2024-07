di T.A.

NEI DUE CENTRI SI VENERANO S. ANNA, LA PATRONA DI POZZILLI, E LA MADONNA DEL CARMINE A VENAFRO

Due festività popolari sia religiose che civili si approssimano tanto a Pozzilli che a Venafro. A Pozzill, si festeggerà il 25 e 26 luglio prossimi la Patrona S. Anna ; a Venafro dal 14 al 16 luglio si celebrerà la Madonna del Carmine, Vergine venerata soprattutto dal ceto popolare, ortolani in primis, che un tempo si contendevano a suon di lire l’onore e l’onere di portare in palla la Statua della Madonna nel corso della processione serale del 16 luglio. La processione continua ad esserci con tanta partecipazione popolare, non più le offerte dell’ “ammessa”, dell’asta per mettersi in spalla il simulacro sacro. Torniamo alla ricorrenza in onore di S. Anna a Pozzilli : organizza l’Associazione Culturale S. Anna con riti religiosi e processione per le strade cittadine, né mancano serate d’intrattenimento in piazza Pepe con degustazioni ed esibizioni di artisti, tra cui i “LOS LOCOS” in concerto, prima dei tradizionali fuochi pirotecnici conclusivi. A Venafro invece si apre il 14 (h 21, sul piazzale della Cattedrale) col “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, omaggio in musica a Puccini ed alla città di Napoli. Nel corso della serata musicisti e cantanti lirici interpreteranno arie di opere liriche e le canzoni classiche napoletane. Il 15 luglio invece sarà la volta del giro notturno della tipica “BANDARELLA”, quindi dal mattino la “BANDA CITTA’ DI VENAFRO” ed a sera sul piazzale della Cattedrale concerto di “POWER MIX RDS”, ossia musica anni 70/80/90. Il 16 luglio, infine, gran chiusura con giri bandistici, estrazione serale della lotteria con un’autovettura in palio e spettacolo musicale sempre dinanzi alla Cattedrale con “MIRKO CASADEI E LA SUA ORCHESTRA”, prima dei fuochi pirotecnici conclusivi. Ad organizzare in questo caso sarà il comitato festivo della Madonna del Carmine.