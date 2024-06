di T.A.

Domenica prossima, come riportato in altro servizio in cronaca, iniziano a Venafro le storiche festività patronali per onorare i SANTI MARTIRI NICANDRO, MARCIANO E DARIA, ma nel ricco programma festivo anche un’anteprima di giochi e divertimenti ari per i più piccoli della città. Dal primo pomeriggio di sabato 15 giugno infatti il rione Mercato, sede storica della festa, ospiterà la FESTA DEI BAMBINI che proporrà parco giochi, baby dance, palloncini per tutti, tattoo mania, teatrino delle marionette, mascotte disney e tant’altro ancora come pop corn gratis per tutti ed animazioni. Divertimento assicurato cioè per le generazioni future della città, così da iniziare il successivo trittico festivo patronale col tonificante sorriso dei più piccoli tra i venafrani.