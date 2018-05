“Festa di Primavera” ieri mattina, sabato 11 maggio, all’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, accompagnato dal dirigente dell’Istituto, Rossella Gianfagna, ha visitato le strutture dell’Istituto e gli stand espositivi di prodotti tipici locali.

«Questa scuola – ha detto il presidente – è una delle nostre eccellenze territoriali per la formazione di imprenditori agricoli. Basti pensare alla bottega di vendita inaugurata di recente, una sorta di impresa in ambiente protetto che offre l’opportunità agli studenti di sperimentare anche la commercializzazione dei prodotti che qui vengono coltivati. Un valido esempio di come possa funzionare la filiera corta dal produttore al consumatore, ma anche di buon management, perché alla guida di questo Istituto c’è un dirigente che ha dato un certo indirizzo e ne stiamo raccogliendo i frutti».

«Stiamo creando – ha aggiunto Toma – la mentalità dell’imprenditore. Anche in agricoltura bisogna essere imprenditori, quindi saper gestire il rischio, essere in grado di approcciarsi al mercato, guardare alla concorrenza con professionalità. Una forma mentis che va creata in primis a scuola, dove i ragazzi vengono formati, e poi nel mondo del lavoro».