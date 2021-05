RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Partito Comunista della Federazione del MOLISE sarà a CAMPOBASSO, C.so Vittorio Emanuele II mercoledì 2 giugno per ribadire, ancora una volta, la propria contrarietà al governo Draghi, alla NATO ed all’UE.

Il Popolo ed i lavoratori sono sempre più poveri:

Nel 2020 gli italiani, anche a causa della pandemia risultano sempre più poveri con un calo annuo di spesa a famiglia di 5000 Euro. La crisi legata alla pandemia ancora in atto è ricaduta tutta sulle spalle delle classi popolari e dei lavoratori che si è vista costretta, a dover tagliare drasticamente le proprie spese personali a causa degli aumenti delle bollette, trasporti e delle spese sanitarie.

Il governo infatti non ha imposto nessun blocco alle aziende private che operano nel servizio energetico, del trasporto pubblico e della sanità, così mentre in molti sono stati costretti a fare sacrifici, queste aziende hanno aumentato il costo del loro servizio per arricchirsi sempre di più. Da gennaio di quest’anno infatti sono aumentate le bollette di acqua, luce e gas (che hanno rincarato le bollette del3,1% acqua, 3,8% luce e 3,9 gas) nel silenzio tombale del governo, che in pieno primo lockdown , in meno di 48 ore ha regalato 6,3 miliardi alla ex Fiat che non paga le tasse in Italia, che sposta la produzione all’estero e ora chiuderà i piccoli concessionari.

Il popolo italiano diventa più povero ogni giorno che passa a causa di una classe politica che preferisce tutelare solo le classi più ricche e fare gli interessi dei grandi industriali, sacrificando così i lavoratori costretti a ridurre sempre di più le loro spese per riuscire a sopravvivere.

Questo mondo non cambierà da solo. Questa nazione non migliorerà sperando nel meno peggio.

La conquista dei nostri diritti ed il miglioramento delle nostre vite non passeranno se non per una faticosa lotta. Sono questi solo alcuni dei motivi per cui il 2 Giugno, saremo a manifestare in tutta Italia ed anche a CAMPOBASSO!

La Repubblica a chi lavora.

È la tua vita, è la tua rivoluzione.

LOTTA CON NOI!