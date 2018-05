«Oggi si celebra la Festa della mamma, una giornata che va al di là della mera ricorrenza che pure ha la sua rilevanza storica da quando alla fine dell’Ottocento fu introdotta dalla pacifista americana Anna Reeves Jarvis.

Oggi è la giornata in cui ognuno di noi è pervaso dall’amore estremo per colei che ti ha fatto il dono della vita. Casalinga, operaria, professionista, imprenditrice, è una grande donna e i pensieri corrono veloci a ritroso, ripercorrono l’arco della tua vita, ti consegnano immagini indelebili, semplicemente meravigliose. Sì, perché la madre è una cosa bella per chi ha la fortuna di averla e per quelli che non l’hanno più. Rimarrà per sempre l’amorevole guardiana della nostra vita. Auguri a tutte le mamme molisane».

Così la nota del presidente della Regione Molise, Donato Toma, in occasione della ricorrenza della Festa della mamma 2018.