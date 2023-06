Venafro celebra la Madonna delle Grazie nella chiesetta rupestre pedemontana a nord di Castello Pandone

I festeggiamenti civili dell’1e 2 luglio in piazza Totò, ai piedi dell’involucro medievale

Dopo i Santi Martiri e la Madonna del Carmine, certamente trova posto e spazio nei sentimenti dei venafrani la Madonna delle Grazie, celebrata e festeggiata l’1 e 2 luglio grazie al comitato ambosessi presieduto dal Parroco Don Gian Luigi Petti, nonché col supporto e la vicinanza morale e materiale di tanti a Venafro. Le celebrazioni religiose, come da fede e storica tradizione, avvengono nella tipica chiesetta pedemontana che sorge a monte di Castello Pandone e tale da “guardare” ed assistere dall’alto Venafro e i venafrani. In effetti è un vero piacere da parte di molti raggiungere la piccola chiesa in questi giorni, inerpicandosi lungo il tipico sentiero collinare nel tardi pomeriggio, per il S. Rosario delle h 18.00 e la successiva Santa Messa celebrata all’esterno del piccolo luogo di culto dal Parroco Don Petti. E conclusi novena e primi vespri, spazio domenica 2 luglio alle Sante Messe delle h 8.30 ed 11.30 sempre nella chiesetta in collina, prima della Santa Messa delle h 18,30 in piazza Totò ai piedi del Castello, conclusa la quale si snoderà la processione con la Statua della Madonna delle Grazie attraverso strade, piazze e rioni del centro storico che si concluderà nel suggestivo luogo di culto in collina, rito accompagnato dalla banda musicale “Città di Ailano”. Per l’aspetto civile della ricorrenza, questo invece il programma. Sabato 1 luglio, h 21,30 su piazza Totò ai piedi del Castello, intrattenimento musicale con fisarmoniche ed organetti della Nino Matteo Band per il divertimento di tutti. Domenica 2 luglio giro della banda per la città e gran chiusura dei festeggiamenti in piazza Totò a partire dalle h 21.30 con Alisei Music Band e Mago Fenix. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della mezzanotte concluderà la due giorni di feste.