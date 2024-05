di T.A.

Iniziativa di assoluto valore socio/scientifico a Larino in calendario il 22 maggio. Si terrà la I^ Festa della Biodiversità per promuovere una vita all’insegna della natura e del benessere fisico personale. Nel programma della giornata spicca l’Expò a Palazzo Ducale con tipicità, eccellenze e biodiversità del Molise. Quindi il convegno su biodiversità e agricoltura biologica e in chiusura di giornata rievocazione storica con gli sbandieratori del Gruppo Giovanna I d’Angiò.