Luogo di culto accogliente, ottimamente tenuto e meta di appuntamenti puntualmente interessanti sotto il profilo religioso e sociale. Trattasi della Chiesetta dell’Acqua Zolfa di Isernia, retta dal Parroco di origini venete e molisano di adozione, Don Gaetano “Nello” Bonato, affiancato da tanti fedeli del posto. In tale sito si è appena tenuta la Festa del Ringraziamento, illustrata da una fedele al nostro giornale : “La foto allegata -informa la donna- mostra Don Bonato all’altare durante la celebrazione della Festa del Ringraziamento e frutta ed altro offerti e benedetti durante il rito religioso della giornata. In particolare una signora ha preparato dei biscottini, distribuendone ai numerosi presenti in chiesa. A suggellare la giornata anche un’ottima torta !”. Gran bella Festa del Ringraziamento quindi all’Acqua Zolfa di Isernia con unanime soddisfazione !