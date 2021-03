Il 19 marzo ricorre la Festa del Papà. Tale giornata risulta particolarmente importante dal momento che il governo Conte stava dando seguito alla sostituzione della dicitura “genitori” a quella di padre e madre nella carta d’identità elettronica. Tale azione è del tutto in continuità con un’ideologia arcobaleno che vorrebbe snaturare il ruolo del padre e della madre minandoli quali perno della famiglia naturale. Avverso a tale posizione che danneggia anzitutto i minori e i loro diritti, Fratelli D’Italia sta continuamente incalzando il nuovo Governo per un atto di discontinuità doveroso.

Paduano Luciano manda un grande augurio a tutti i papà d’Italia invitandoli a non mollare tale ruolo a non far calpestare la dignità di papà.

Inviato dal componente dell’assemblea nazionale e responsabile dell’organizzazione molisana di Fratelli D’Italia.

Luciano Paduano