Domenica prossima, 26 agosto, in occasione della ricorrenza di Sant’Alessandro (le cui reliquie sono conservate nel castello di Pescolanciano) e della chiusura della mostra d’arte “Brian Collier in Molise”, l’associazione “Intramontes” e la famiglia d’Alessandro proporranno alcuni eventi.

Si inizierà alle ore 11:30 con la celebrazione della santa messa per Sant’Alessandro, all’interno del Castello Ducale . Nel pomeriggio, alle ore 16, ci sarà l’opportunità di una visita guidata alle bellezze e alla antichità del maniero. Subito dopo, alle ore 17, si potrà visitare, in alcune sale appositamente allestite, anche la mostra dei capolavori pittorici di Brian Collier, in compagnia dell’artista inglese.

Infine, alle ore 18, la etnoband “Il Tratturo” terrà il suo concerto n. 1753, con Lino Miniscalco (zampogna, ciaramella, flauti pastorali), Mauro Gioielli (voce), Ivana Rufo (chitarre e voce) e Valerio Martino (tamburello e organetto). Per ragioni organizzative e stante la capienza limitata, è gradita la prenotazione (3291266952, 3316195078, [email protected]).