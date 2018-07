Fervono i preparativi dell’Automobile Club Campobasso che insieme alla famiglia Battistini stanno organizzando il XXVI Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Il 21 e 22 luglio le curve della gildonese saranno attraversate dai campioni italiani ed europei di slalom. La kermesse molisana sarà valida come quinta tappa della competizione tricolore e come prova del “Central European Zone”, il Campionato Europeo di Slalom.

Per il Campionato Italiano oggi si corre a Monopoli il 6^ Slalom dei Trulli. La gara molisana rappresenta il giro di boa del campionato 2018, otto le tappe inserite in calendario. Dopo lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini a settembre doppio appuntamento con il 46^ Slalom Garessio San Bernardo e l’11^ Slalom Città di Bolca, per chiudere nel mese di ottobre con lo Slalom di Monte Condrò- Serrastretta. In Molise in palio punti importanti per iniziare a definire la classifica finale. Lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini sarà l’unica gara italiana per la Championship continentale, che ha già messo in archivio quattro tappe.

Lo staff dell’ACI Campobasso è a lavoro per le iscrizioni e sul percorso. Nella serpentina del circuito molisano di 3,400 chilometri, che partirà a poche centinaia di metri dal bivio di Mirabello Sannitico, i concorrenti si daranno battaglia affrontando con destrezza ed abilità le 16 postazioni di rallentamento previste per la corsa.

L’Automobile Club Campobasso e la Regione Molise lo scorso anno hanno stipulato una partnership a lungo termine per garantire che lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini ed il Rally del Molise proseguano negli anni. Le due manifestazioni automobilistiche rappresentano un’eccellenza sportiva della nostra regione che accendono sul Molise i riflettori nazionali ed internazionali per un evento sportivo ma anche di promozione turistica del territorio.