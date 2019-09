Anche quest’anno la città di Venafro è pronta a celebrare la “Festa dello Sport”, manifestazione voluta ed organizzata dal Consigliere comunale, con delega allo sport, Fabrizio Tombolini. L’evento avrà luogo sul centralissimo corso Campano.

Domenica 8 settembre, a partire dalle ore 16 (fino alle ore 24), ci sarà la presentazione delle principali società sportive venafrane, esibizioni, giochi e gonfiabili per i più piccoli. L’A.S.D. Atletica Venafro, del presidente Maurizio Terracciano, ha dato un aiuto concreto nell’organizzazione della festa, inoltre, la società ha collaborato con il Comune di Venafro nel programmare una gara non competitiva per i bambini dai 6 ai 13 anni. Ritrovo ore 16.30 su corso Campano.

Nel corso della manifestazione sportiva, saranno premiate le eccellenze dello sport venafrano che si sono distinte per meriti a livello nazionale e internazionale conquistando importanti risultati sportivi.