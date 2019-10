Il Teatro del Loto sta affrontando con grande energia una svolta storica. Con l’acquisizione dello stabile, che ospita il Teatro ed il Bistrot, da parte di TEATRIMOLISANI, la nostra cooperativa ha deciso di rilanciare con forza l’investimento che ci ha visto fin qui già protagonisti nel determinare il futuro artistico e lavorativo delle nostre attività a partire dal Molise.

Oggi il Loto è un cantiere aperto (nel vero senso del termine) con importanti lavori di ristrutturazione che stanno investendo tutta la parte esterna della struttura, una struttura rinnovata, che vogliamo a servizio dei cittadini e a beneficio di tutto il territorio.

Nonostante i LAVORI IN CORSO, non ci possiamo permettere di interrompere le nostre attività. Siamo lavoratori dello Spettacolo e abbiamo il diritto/dovere di onorare tutta la Stagione del nostro Progetto inserito in TURISMO è CULTURA che ci ha visto protagonisti, da gennaio in poi.

La IV edizione del LOTO LINK FEST s’inaugurerà perciò il 30 ottobre, con un bel calendario di eventi multidisciplinari, com’è tradizione di questo festival, che faranno da preludio alla stagione teatrale in abbonamento, inaugurata a gennaio 2020.

Vi invitiamo, perciò, a testimoniare questi sforzi partecipando alla conferenza stampa di presentazione del Festival prevista per martedì 22 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Assessorato alla Cultura, nel Palazzo ex GIL. Saranno presenti l’Assessore Regionale alla Cultura e il Sindaco di Ferrazzano.