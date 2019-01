In scena domenica 27 gennaio, ore 18.00 e lunedì 28 gennaio, ore 20.30. Inaugurazione della Stagione Teatrale 2019/2020 con lo “New Magic People Show”, dall’opera di Giuseppe Montesano.

Con

Enrico Ianniello

Tony Laudadio

Andrea Renzi

Luciano Saltarelli

Regia: Enrico Ianniello

Elementi scenici: Underworld

Costumi: Ortensia De Francesco

Si può ridere su cose drammatiche? Si può fare ironia su ciò che ci sta strangolando? Nel 2007, su un ritmo vertiginoso da commedia nera, Giuseppe Montesano chiamava in scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l’uomo medio assoluto, lo schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell’economia nazionale, i venditori di spiagge, i venditori di aria da respirare, i venditori e i compratori di anime. Con un ritmo che voleva sposare i Simpson e Aristofane, Eduardo e Woody Allen, i Soprano e la Commedia dell’Arte, Que vedo e l’Avanspettacolo, Totò e Godot, nasceva Magic People Show.

Grazie a quattro straordinari attori, capaci di recitare su un tavolino da salotto, gomito a gomito come sardine in una scatola mentale, ricreando la sensazione della mancanza di spazio interiore del condominio coatto. Dieci anni dopo ecco la nuova puntata di quel comico, feroce, colorito avanspettacolo pop, in un crescendo che mescola opera buffa e dramma, con: ridicoli mostri drogati dal sogno del denaro, prigionieri illusi di essere liberi, gaudenti che hanno seppellito la passione e l’amore. Un nuovo capitolo, insomma, del tragicomico romanzo teatrale dell’Italia malata di questi ultimi anni.

“Quello che volevamo era restituire il senso di nevrotico sovraffollamento del condominio globale, il pullulare comico di personaggi messi a cuocere in una stessa pentola a pressione demenziale, le vite non più protette dall’intimità dell’at-home ma sempre sotto l’occhio di tutti.” – Giuseppe Montesano –