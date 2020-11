Sognate di lavorare in Ferrari e siete appassionati di automobilismo? Durante l’anno, la storica casa automobilistica di Maranello seleziona personale per assunzioni e stage. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Ferrari. Vi diamo anche consigli utili e informazioni sul processo di selezione e sulle opportunità di carriera.

FERRARI ASSUNZIONI

Periodicamente, la nota azienda di Maranello offre interessanti opportunità di impiego presso varie sedi in Italia e all’estero. Le offerte di lavoro Ferrari sono rivolte, generalmente, a candidati con esperienza variabile, a seconda del ruolo. Oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, stage. Per tutte le posizioni aperte, solitamente, si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche.

Gli interessati alle assunzioni Ferrari possono valutare le posizioni aperte in questo periodo. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento, per le quali è possibile candidarsi.

OFFERTE DI LAVORO A MARANELLO

Ferrari seleziona i seguenti profili, da assumere presso la sede di Maranello:

Internal Communications Manager

ICT Business Analyst (Maranello)

Solution Architect (Maranello)

Manufacturing Engineer (Maranello)

Manufacturing Internship (Maranello)

Engine Development Engineer (Maranello)

Component Design Engineer (Maranello)

Senior Project Functional Safety Engineer (Maranello)

Engineering Internships (Maranello)

Buyer (Maranello)

FERRARI TIROCINI

Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea.

Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.