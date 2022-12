L’iniziativa riproduce animali selvatici e da cortile di Contrada Leone a Pozzilli

I calendari ? Nel periodo ne girano e ne vengono omaggiati tanti, vuoi per finalità pubblicitarie e vuoi a scopi socio/culturali. Tra i tanti scegliamo “Feronia” dell’Associazione Ente Terzo Settore, ideato da chi di natura ed animali selvatici e da cortile fa il proprio ”pane quotidiano”. Essenziale nelle fattezze tipografiche, il calendario 2023 di Feronia propone immagini suggestive di animali selvatici e da cortile che vivono in Contrada Leone sulle colline di Pozzilli, evidentemente in perfetta simbiosi con uomini e donne che vivono in zona. Dal che le splendide immagini di Feronia : da Nardy Principessa di M. Leone a Baruffo il gatto delle nevi, da Mau e Nardy le gatte canarine a Gastona la colomba dalle ali d’oro, sino alla Principessa Nardy coi suoi bimbi mici. E poi ancora Leone, il dominus di M. Leone, Pippo il condottiero di Ciaccarone, Fox lo spirito del bosco, la gallinella Marinella, Camilla la Regina caprina, Carlo il Sovrano caprino e in chiusura Nicolino il pettirosso sulla candida neve dei rami di collina.