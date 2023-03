Un successo di pubblico e consensi dei più piccoli tra i lettori per “Feronia”, testo favolistico di Angelo Bucci

Tante presenze, molti minori in sala e piacevoli novità alla presentazione alla Liberty di Venafro del testo

favolistico di Angelo Bucci, “Feronia”. In esso l’autore presenta e parla di animali del suo mondo, dicendone

di pregi e qualità con interessanti risvolti favolistici che tanto coinvolgono i più piccoli nella lettura. Questi

infatti si sono mostrati assolutamente protagonisti dell’appuntamento apprezzando vivamente l’idea

favolistica dell’autore, non nuovo a genialità particolari. Un testo, “Feronia”, che rientra a pieno titolo nella

narrativa dei più piccoli avvicinandoli alla lettura, primo gradino per la loro migliore crescita. E per l’autore

soddisfazione migliore non poteva esserci.